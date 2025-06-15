Какая сейчас ситуация на Сумщине: ISW об обнадеживающем заявлении Зеленского

На Сумщине продолжаются бои, но подтвержденной информации о продвижении ВСУ пока нет / © Getty Images

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На фоне ожесточенных боев в Сумской области внимание привлекло заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы освобождении села Андреевка . Однако, по данным американского Института изучения войны (ISW), подтвердить эту информацию пока невозможно.

Об этом говорится в новом отчете ISW

Разногласия в данных и отсутствие визуальных подтверждений

Аналитики ISW не смогли верифицировать утверждение Зеленского о возобновлении контроля украинских сил над Андреевкой, расположенном на севере Сумской области. Эта ситуация усугубляется тем, что интерактивные карты украинского информационного ресурса DeepState, обновленные 14 июня, до сих пор отражают Андреевку в «красной зоне», то есть оккупированной.

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Кроме того, Институт изучения войны заявил, что нет визуальных доказательств для подтверждения сообщений о продвижении Сил обороны Украины примерно на один километр вблизи Алексеевки и Андреевки. Это подчеркивает сложности с получением оперативной и проверенной информации по горячим точкам.

Российские утверждения и общая оценка ISW

В то же время российские военные блоггеры распространяют заявления о продвижении оккупационных войск к югу от Малой Корчаковки, Яблоновки и Садков. Однако аналитики ISW не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти утверждения враждебной стороны.

Подытоживая ситуацию по состоянию на 14 июня, ISW констатирует, что российские силы продолжали наступательные операции в Сумской области. Однако, по имеющимся данным, врагу не удалось достичь каких-либо подтвержденных успехов на этом направлении.

Напомним, армия РФ продолжает активное наступление на Сумщине . Оккупанты подошли вплотную к Юнаковке.

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