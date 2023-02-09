Какая ситуация на Бахмутском направлении: военный эксперт Петр Черник объяснил

По словам эксперта, ни о каком оперативном окружении говорить пока не приходится.

На Бахмутском направлении идут сверхтяжелые, очень серьезные бои. А говорить об оперативном окружении пока неуместно.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик полковник Петр Черник.

"Что касается Бахмутского направления, то не стоит опережать обстоятельства. Точат сверхтяжелые, очень серьезные и болезненные бои для нас. Учитывая, что противник на этом направлении давит еще с мая 2022 года, продвинулся, в среднем, от 11 до 25 км, это более чем скромные показатели для так называемой "второй армии мира". Ни о каком оперативном окружении говорить пока не приходится. Нужно давать возможность делать нашим воинам свою работу. Они ее делают просто блестяще", — отметил он.

Петр Черник также объяснил, возможен ли тактический уход из самого Бахмута.

"Вполне. И в этом нет никакой катастрофы. Вспомним отход от Северодонецка и Лисичанская, но в итоге сложились блестящая Харьковская и Херсонская операции. В искусстве войны важно выиграть войну. На процессы надо смотреть шире и глобальнее", — сказал Черник.

Украинским бойцам важно выиграть войну.

"Понимая, насколько ценна жизнь нашего солдата, это еще и цивилизационная война. Говорить об оперативном окружении пока неуместно", — добавил он.

Ранее сообщалось, что армия России хочет взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области.

Однако российское командование ставит нереалистические термины и спешит начать наступление для захвата Донецкой области. оккупанты не имеют достаточной боевой мощи.

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