Какая ситуация на Чернобыльской АЭС после российского удара: отчет МАГАТЭ

Российский террористический акт угрожает безопасности не только Украины, но и ряда других государств.

Группа МАГАТЭ проинформировала, что уровень радиации после атаки на Чернобыльскую ЧАЭС не изменился. Это также подтвердило собственные измерения группы, которые показали нормальные значения мощности дозы вблизи НБК по сравнению с теми, которые МАГАТЭ зафиксировало с момента установления постоянного присутствия на объекте более двух лет назад.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

Какая ситуация на ЧАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что украинские пожарные работают круглосуточно в морозную погоду, чтобы полностью потушить небольшие пожары после удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС. На месте работает группа МАГАТЭ, которая получила неограниченный доступ к месту взрыва и провела обширный обход для оценки вреда Новому безопасному конфайнменту (НБК), где беспилотник пробил дыру в крыше большого арочного сооружения, построенного для предотвращения любого радиоактивного выброса из поврежденного реактора и защиты его от внешних.

"Эксперты МАГАТЭ увидели дым, выходящий с крыши НБК, и почувствовали запах горящего пластика", — говорится в отчете.

Из-за тушения и предотвращения распространения пожаров, обусловленных легковоспламеняющимися материалами в обшивке крыши, задержано начало работ по устранению повреждений НБК, которые были завершены в 2019 году на саркофаге, возведенном сразу после аварии.

"Несмотря на значительный ущерб, нанесенный ударом дрона, группа МАГАТЭ была проинформирована, что уровень радиации на объекте не изменился. Это также подтвердили собственные измерения группы, которые показали нормальные значения мощности дозы вблизи НБК по сравнению с темами, которые МАГАТЭ зафиксировало с момента установления постоянного присутствия на объект".

В МАГАТЭ отмечают, что атака на ядерный объект абсолютно недопустима. Она никогда не должна была происходить.

"Это особенно тревожно, поскольку мы также наблюдаем рост военной активности в Запорожской АЭС. МАГАТЭ по-прежнему отдано тому, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию. Судя по последним событиям, ядерная безопасность остается под большой опасностью", — сказал генеральный директор Гросси.

Последние выводы экспертов:

большая площадь была нарушена ударом беспилотника и последующим пожаром

как наружная, так и внутренняя облицовка арки НБК была пробита, образовав отверстие диаметром около шести метров, а также повредив часть оборудования и электрические кабели.

структурные опорные балки, по-видимому, не получили серьезных повреждений.

Также известно, что вблизи места удара будут установлены дополнительные датчики для измерения мощности дозы и концентрации аэрозоля. Однако эта задача может быть выполнена тогда, когда пожары будут окончательно ликвидированы.

Напомним, ночью беспилотник РФ ударил по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. При повреждении саркофага есть угроза значительного повышения радиационного фона, и только в Украине.

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