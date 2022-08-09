Какая ситуация на фронтах Украины: карта боевых действий от британской разведки

По данным карты боевых действий в Украине за 9 августа, самые ожесточенные боевые действия происходят на Донбассе.

Больше всего боев проходит на территории Луганской и Донецкой областей, а также на юге. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковском направлении.

Соответствующую карту боевых действий в Украине Минобороны Великобритании опубликовало в сети.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", — отмечает министерство обороны.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является последний защита Intelligence update on situation in Ukraine — 09 August 2022



Расположите больше о Великобритании в связи с: https://t.co/EeYFG0s7Nz



#StandWithUkraine pic.twitter.com/d1HQBiCIAv — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 9, 2022

Напомним, пограничники рассказали, как укрепляется граница и есть ли угроза вторжения со стороны Беларуси.

Читайте также: