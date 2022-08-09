Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какая ситуация на фронтах Украины: карта боевых действий от британской разведки

Дата публикации
Просмотры
2121
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какая ситуация на фронтах Украины: карта боевых действий от британской разведки

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По данным карты боевых действий в Украине за 9 августа, самые ожесточенные боевые действия происходят на Донбассе.

Больше всего боев проходит на территории Луганской и Донецкой областей, а также на юге. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковском направлении.

Соответствующую карту боевых действий в Украине Минобороны Великобритании опубликовало в сети.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", — отмечает министерство обороны.

Напомним, пограничники рассказали, как укрепляется граница и есть ли угроза вторжения со стороны Беларуси.

Читайте также:

"Мы приехали, чтобы выиграть эту войну", - иностранные легионеры успешно воюют в Харьковской области

"Мы приехали, чтобы выиграть эту войну", - иностранные легионеры успешно воюют в Харьковской области

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация