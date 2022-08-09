Какая ситуация на фронтах Украины: карта боевых действий от британской разведки

По данным карты боевых действий в Украине за 9 августа, самые ожесточенные боевые действия происходят на Донбассе.
Больше всего боев проходит на территории Луганской и Донецкой областей, а также на юге. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковском направлении.
Соответствующую карту боевых действий в Украине Минобороны Великобритании опубликовало в сети.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", — отмечает министерство обороны.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 9, 2022
Мапа ниже является последний защита Intelligence update on situation in Ukraine — 09 August 2022
Расположите больше о Великобритании в связи с: https://t.co/EeYFG0s7Nz
#StandWithUkraine pic.twitter.com/d1HQBiCIAv
Напомним, пограничники рассказали, как укрепляется граница и есть ли угроза вторжения со стороны Беларуси.
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