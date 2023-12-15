Какая ситуация на фронте и чего ожидать от оккупантов: эксперт рассказал об обороне россиян

На фронте сейчас две самые горячие точки – это Бахмут и Авдеевка. На других участках российские оккупанты давят не столь сильно, как на этих направлениях.

Об этом сообщил военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Мы сейчас на фронте видим две наиболее горячие точки — это Бахмут и Авдеевка. На всех других участках фронта враг не так давит на нас, как на этих участках. Второе направление такое серьезное — это Купянско-Лиманское направление ... На юге враг будет стоять в стратегической обороне на этой построенной "линии Суровикина" и атаковать он будет действительно восток Украины. Но не надо забывать, что та же Авдеевка держится с 14-го года. Под Бахмутом у врага каких-либо более-менее значительных успехов нет", — подчеркнул Павел Нарожный.

Он также добавил, что под Бахмутом украинская армия уволила все господствующие высоты и эти господствующие высоты врагу нужно штурмовать. Однако это делать оккупантам очень тяжело.

“Кроме того, это степь, а в степи проводит любые наступательные действия – это очень тяжело, потому что заметна любая техника на большом расстоянии... Будь бои, но они будут больше в таком формате, как ведутся сейчас, т.е. эти бесконечные волны, бесконечные "мясные атаки", но какой-то такой прорыв, где-то сформировать какую-то ударную группировку и прорвать какой-то участок фронта – это пока нереально”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что в Белгородской области заговорили о значительных потерях в подразделениях ВС РФ вблизи Бахмута.

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