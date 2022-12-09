Какая ситуация на фронте по состоянию на 9 декабря: сводка Генштаба ВСУ

По состоянию на пятницу, 9 декабря, российская армия продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение.

В других направлениях РФ сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, оккупанты обстреливают позиции украинских войск и гражданские объекты. Оборудуют оборонительные рубежи и позиции.

Об этом говорится в оперативной сводке на 18:00 09.12.2022 по поводу российского вторжению Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ракетные и авиационные удары

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары потерпели мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области. Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

Волынское и Полесское направления

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.

Северское направление

На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометному обстрелу подвергся населенный пункт Ходыно Сумской области.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

Скриншот deepstatemap.live

Купянское направление

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

Лиманское направление

На Лиманском направлении противник нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.

Скриншот deepstatemap.live

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись более двадцати населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Железное Донецкой области.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердичев, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Скриншот deepstatemap.live

Новопавловское направление

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.

Запорожское направление

На Запорожском направлении оккупанты оказали огневое влияние по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.

Скриншот deepstatemap.live

Херсонское направление

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области рядом с линией столкновения. Снова артиллерийским обстрелам подверглись Херсон и его окрестности, пострадали мирные граждане.

Потери противника

Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Мобилизация в России

Вместе с тем, в отдельных регионах РФ продолжаются меры по мобилизации. Так, в частности, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.

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