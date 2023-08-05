Какая ситуация на фронте: самое главное из сводки Генштаба 5 августа 2023 года

Оперативная информация по состоянию на 06:00 5 августа 2023 по вторжению России.

В Украине продолжаются 528 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России. За прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Военные предупредили, что возможность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфиного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Хреновка, Блешня, и Янжуловка Черниговской области; Казачье, Бояро-Лежачие, Кондратовка Сумской области и Казачья-Лопань, Малая Волчья, Амбарное и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Шейковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Путниково, Фиголовка, Подолы и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Григоровки и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Маркового, Клещиевки, Белой Горы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиационные удары возле Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись Благодатному, Угледару, Богоявленку, Пречистовке, Золотой Ниве, Большой Новоселке на Донетчине и Старомайорскому и Левадному Запорожской области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Новодаровка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Дач. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Красный Маяк, Антоновка, Днепровское, Станислав и Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Противник продолжает использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Михайловка Запорожской области, на территории общеобразовательной школы зафиксировано размещение около 100 российских военнослужащих.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также ВСУ были уничтожены два ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Читайте также: