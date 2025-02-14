Какая ситуация на фронте: в ISW сообщили, где продвинулся враг

В частности, наступательные действия российских оккупантов фиксировались на Покровском направлении, однако враг не смог продвинуться.

На фронте в Украине российские войска продвинулись вблизи Боровой и Северска Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

Российские войска совершали наступление в районе Липцев, однако не смогли продвинуться.

Луганская область

На Купянском направлении враг тоже пытался атаковать, но безрезультатно.

В течение 12-13 февраля оккупанты вели боевые действия в районах Кондрашовки, Голубовки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Новоосиново.

Недавно российские силы смогли достичь определенного продвижения по направлению Боровой. Данные Генштаба ВСУ от 13 февраля указывают на вероятное продвижение врага в полях к западу от Первомайского.

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Также зафиксированы бои в районах Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Копанок, Грековки и Новомихайловки.

Донецкая область

Российские оккупанты несколько продвинулись под Северском. Генштаб ВСУ сообщил, что противник, вероятно, добился успеха к юго-востоку от Федоровки.

12-13 февраля боевые действия продолжались:

северо-восточнее Северска (район Белогоровки),

восточнее Северска (Верхнекаменское),

в районе Часов Яра и Васюковки – без изменений позиций,

в районе Торецка, Щербиновки и Сухой Балки – без успеха.

Российский военкор утверждал, что войска РФ отразили якобы механизированную атаку ВСУ в окрестностях Торецка.

Наступательные действия также фиксировались на Покровском направлении, но враг не смог продвинуться. Бои продолжались у Зеленого Поля, Водяного Второго, Тарасовки, Елизаветовки, Малиновки, Пременя, Лисовки, Зверево, Песчаного, Удачного, Надеевки, села Запорожье, Преображенки и Успеновки.

Спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что боевые действия продолжаются к югу и юго-западу от Покровска.

Действующая на этом направлении бригада 13 февраля обнародовала видео, где зафиксировано отражение российского механизированного штурма в составе взвода.

Также 13 февраля российские войска атаковали на Кураховском направлении, возле Андреевки, Шевченко, Дачного, Улакли, Константинополя, Алексеевки, Разлива, Богатыря и Зеленовки, но не смогли добиться успеха.

Российские источники утверждают, что части 110-й ОМСБр были передислоцированы на Покровское направление, а подразделения 150-й мотострелковой дивизии – на Торецкое направление, но ISW не подтверждает эти данные.

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На направлении Великой Новоселки 13 февраля враг продолжал наступление, но безрезультатно. Российские пропагандисты заявляют об атаках возле Нового Комара, Новотщевато, Бурлацкого и Времовки.

Южное направление

Российские войска 13 февраля совершали наземные атаки северо-западнее Роботино (Щербаки, Каменское) и северо-восточнее (Малая Токмачка), но без продвижения.

Оккупанты также сорвали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Украинская разведка сообщила, что российские войска атаковали район, через который должна была проехать делегация. В ответ Минобороны РФ заявило, что якобы ВСУ обстреляли колонну экспертов.

Никакие украинские или российские источники, на которые ссылается ISW, не сообщали о наземных боевых действиях на Днепровском направлении 13 февраля.

Напомним, аналитики Deep State сообщили, что россияне продвинулись в Двухречной, Андреевке, возле Фиголовки и Бурлацкого.