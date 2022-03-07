Какая ситуация на фронте в Запорожской области – ВСУ

Какая ситуация на фронте в Запорожской области – ВСУ

Начался 12-й день сопротивления российскому вторжению.

В настоящее время Пологи, Васильевка, Токмак, Энергодар, Бердянск и Мелитополь Запорожской области – временно оккупированы российской армией.

Об этом сообщили 7 марта в Запорожской областной военной администрации.

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Возле населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и в направлении Васильевка — Балабино личный состав ВСУ ведет оборонную операцию.

Враг продолжает нести потери в технике, живой силе и сдается в плен ВСУ.

"Граждане города Запорожья и Запорожской области, записывайтесь в ТрО, берите оружие, капайте окопы и укрепляйте свои дома и сплачивайтесь против агрессора", — подчеркнули в военной администрации.