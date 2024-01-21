Какая ситуация на плацдарме в Крынках: Дикий указал на недостаток для ВСУ

По его словам, для того чтобы ВСУ начали перебрасывать в Крынки технику "по-серьезному", необходимо сначала выйти к линии Северокрымского канала.

Ситуация в Крынках на левом берегу Днепра, где ВСУ удерживают плацдарм, непростая, но даже в таких условиях украинским бойцам удается перебрасывать какое-то небольшое количество техники.

Об этом заявил ветеран войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий "24 Канала".

Также читайте Плацдарм на левобережье Херсонщины: эксперт назвал первоочередную цель ВСУ

"На самом деле, немного имеем (техники в Крынках – Ред.). Очень-очень мало и, собственно, тяжелую гусеничную пока не перебрасываем, но на самом деле мы там не только пешком ходим, как это было пару месяцев назад. Колесная уже ездит. То есть осторожно перебрасывание происходит, но так – пока очень ограничено", – говорит Дикий.

Он объяснил, что для того, чтобы ВСУ начали перебрасывать в Крынки технику "по-серьезному", в большом количестве, необходимо сначала выйти к линии Северокрымского канала.

"Тогда российская артиллерия будет отодвинута, и на территорию нынешнего плацдарма можно будет нашу артиллерию и гусеничную технику", – отметил эксперт.

Дикий заверил, что плацдарм расширяется, ВСУ занимают позиции вдоль реки.

Напомним, 16 декабря в The New York Times вышла статья с комментариями военных ВСУ, охарактеризовавших наступление на левом берегу Днепра как жестокое и самоубийственное.

Похожая статья была опубликована BBC, в комментарии которому украинский военный жестко высказался о ситуации на левом берегу Днепра.

Читайте также: