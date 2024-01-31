Какая ситуация на Таврическом направлении: оккупанты наносят авиаудары и стряпают из артиллерии

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 453 человека.
Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 50 авиаударов на Таврическом направлении. Было зафиксировано более полусотни боевых столкновений.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Как отмечается, оккупанты нанесли 50 авиаударов, два ракетных удара, провели 53 боевых столкновения и совершили 1003 артобстрела.
“Общие потери врага за прошедшие сутки составили 453 человека и 68 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, пять танков, 21 ББМ, 14 артсистем, две РСЗО, 18 автомобилей и три единицы специальной техники. Также наши воины уничтожили пять складов боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 226 БПЛА разных типов”, — рассказал Александр Тарнавский.
Напомним, что Украине не хватает артснарядов и ракет ПВО из-за задержки помощи.
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