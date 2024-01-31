Какая ситуация на Таврическом направлении: оккупанты наносят авиаудары и стряпают из артиллерии

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 50 авиаударов на Таврическом направлении. Было зафиксировано более полусотни боевых столкновений.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Как отмечается, оккупанты нанесли 50 авиаударов, два ракетных удара, провели 53 боевых столкновения и совершили 1003 артобстрела.

“Общие потери врага за прошедшие сутки составили 453 человека и 68 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, пять танков, 21 ББМ, 14 артсистем, две РСЗО, 18 автомобилей и три единицы специальной техники. Также наши воины уничтожили пять складов боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 226 БПЛА разных типов”, — рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, что Украине не хватает артснарядов и ракет ПВО из-за задержки помощи.

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