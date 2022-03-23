Какая ситуация на Таврийском и Южнобужском направлениях фронта — Минобороны

Противник деморализован, имеет значительные потери и значительные проблемы с их пополнением.
На Таврийском направлении существенных изменений не обнаружено. На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил России.
Об этом сообщили 23 марта в Министерстве обороны Украины.
На Южнобужском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.
Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением.
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