Какая ситуация на Таврийском и Южнобужском направлениях фронта — Минобороны

Какая ситуация на Таврийском и Южнобужском направлениях фронта — Минобороны

Противник деморализован, имеет значительные потери и значительные проблемы с их пополнением.

На Таврийском направлении существенных изменений не обнаружено. На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил России.

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Об этом сообщили 23 марта в Министерстве обороны Украины.

На Южнобужском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением.

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