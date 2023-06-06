Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какая ситуация на Запорожской АЭС и как на станцию повлияет подрыв Каховской ГЭС: ответ премьера

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
729
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какая ситуация на Запорожской АЭС и как на станцию повлияет подрыв Каховской ГЭС: ответ премьера

Российские оккупанты на ЗАЭС в Энергодаре. Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

По его словам, все блоки ЗАЭС выключены из сети и находятся в охлажденном состоянии.

По состоянию на данный момент, после преступного подрыва оккупантами Каховской ГЭС, Запорожская атомная электростанция не работает.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, все блоки ЗАЭС выключены из сети и находятся в охлажденном состоянии.

"Став-охладитель действует автономно. На данный момент, по нашей информации, уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС находится на уровне технически необходимых параметров", — говорит премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что пока российские войска находятся на Запорожской АЭС, ситуация в любом случае чрезвычайно рискованна и угрожает всему человечеству.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В зоне подтопления около 80 населённых пунктов.

Ранее в "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему.

Эксперт Михаил Гончар рассказал, чем грозит подрыв Каховской ГЭС для Запорожской атмной станции и предупредил о "фукусимском" сценарии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
729
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация