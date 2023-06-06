Какая ситуация на Запорожской АЭС и как на станцию повлияет подрыв Каховской ГЭС: ответ премьера

По его словам, все блоки ЗАЭС выключены из сети и находятся в охлажденном состоянии.

По состоянию на данный момент, после преступного подрыва оккупантами Каховской ГЭС, Запорожская атомная электростанция не работает.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, все блоки ЗАЭС выключены из сети и находятся в охлажденном состоянии.

"Став-охладитель действует автономно. На данный момент, по нашей информации, уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС находится на уровне технически необходимых параметров", — говорит премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что пока российские войска находятся на Запорожской АЭС, ситуация в любом случае чрезвычайно рискованна и угрожает всему человечеству.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В зоне подтопления около 80 населённых пунктов.

Ранее в "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему.

Эксперт Михаил Гончар рассказал, чем грозит подрыв Каховской ГЭС для Запорожской атмной станции и предупредил о "фукусимском" сценарии.

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