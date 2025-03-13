Какая ситуация у Суджи на Курщине: детали от СНБО

оккупанты действуют одинаково и на украинской, и на российской территории.

Армия РФ почти полностью уничтожила Сужу на Курщине. В городе сложно найти уцелевшие здания.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Российская армия практически полностью уничтожила город Суджа авиаударами, город и окрестности разрушены, уцелевших гражданских построек там мало", — пишет Коваленко.

Напомним, операция украинских войск в Курской области России имела важное значение и была удачной. В частности, на территории региона были ликвидированы боеспособные подразделения российской армии.

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