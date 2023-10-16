Какая ситуация в Авдеевке: оккупанты уничтожают город 500-килограммовыми бомбами и усложняют логистику

Российские оккупанты, пытающиеся штурмовать Авдеевку, обстреливают город из артиллерии и активно пользуются авиацией. Россияне сбрасывают на город бомбы КАБ-500.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, в Авдеевке сосредоточена мощная промзона, наши военные много лет там "окапывались", строили продуманную военную фортификацию.

“Россияне совершают страшные обстрелы города. Очень сложно, что россияне активно используют авиацию. На Авдеевку летят полутонные бомбы КАБ-500. За день на Авдеевку падает около двух десятков полутонных бомб. Это очень усложняет жизнь оставшегося от города и оборону наших защитников. Еще неприятный момент – на одном из флангов к северу от Авдеевки россиянам удалось немного продвинуться. Там оставалось немного "серой зоны", они смогли ее занять и таким образом приблизились к трассе, соединяющей Авдеевку с тылами”, — рассказал Евгений Дикий.

оккупанты "перерезали" трассу, однако они достаточно близко от нее, чтобы обстреливать ее регулярно.

"Таким образом усложнилась логистика. В ближайшее время придется решать эту задачу – отодвигать их от трассы. Хорошие новости связаны с их попытками штурмовать город. Эти попытки не просто оказались для них неудачными, а просто провальными, даже суицидными. Они принесли с собой давно опробованные грабли, уложили и тщательно наступили на них", — подчеркнул военный.

В общем, оккупанты в точности повторили четыре их неудачных попытки прорваться к Угледару – русские четыре раза ходили на Угледар, и каждый раз их уничтожали.

“Так же они сейчас решили сходить на Авдеевку. Это было наступление механизированными колоннами с кучей бронетехники по узким колоннам между минными полями. Закончилось так, как и мало – минус три батальона за одну попытку штурма. Вся броня трех батальонов сожжена. После того они сменили тактику, ходят пехотными группами. И всякий раз эти пехотные группы все меньше и меньше. Они попытались повторить тактику "мясных штурмов" Бахмута, но это "Бахмут на минималках", потому что у них нет того ресурса”, — отметил Евгений Дикий.

Напомним, что Путин сменил риторику о провальном наступлении россиян на Авдеевку.

Читайте также: