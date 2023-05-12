Какая ситуация в Бахмуте: Маляр сообщила о продвижении ВСУ и потерях врага

Оккупанты заявляют неправду о нехватке у них оружия, чтобы оправдать реальную ситуацию на Бахмутском направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении и не потерять за неделю ни одной позиции.

Об этом чиновница написала в Сети 12 мая.

Маляр отметила, что Бахмут и связанные с ним события – ведущая тема недели в российских телеграмм-каналах и медиа.

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"Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет очень важное значение. Почти сакральное", — отметила замминистра.

Она также объяснила, как враг освещает информацию о боях в Бахмуте.

"Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании. Вместе с тем враг дает ложную информацию о недостатке оружия, чем, вероятно, преследует цель оправдать реальную ситуацию", — отметила Маляр.

По ее словам, реальная ситуация в Бахмуте в течение недели была такой, что, несмотря на наличие оружия:

оккупантам не удалось реализовать свои планы;

российские войска понесли большие потери в живой силе;

украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;

украинские войска на этой неделе не потеряли ни одну позицию в Бахмуте.

Что происходит в Бахмуте

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о частичном успехе украинских войск в районе Бахмута. Так, ВСУ отодвигают российских захватчиков.

В то же время владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ситуация на флангах вокруг Бахмута складывается наихудшим образом для российских войск.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, бойцы "Азова" отрезают один из флангов врага к югу от Бахмута, и именно так начинается операция по снятию блокады города.

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