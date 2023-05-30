Какая ситуация в Бахмуте: в ВСУ рассказали об уничтожении врага

Александр Сырский сообщил, что украинские воины продолжают продвигаться вперед в окрестностях Бахмута.

В окрестностях Бахмута Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед и уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Окраины Бахмута. Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага. Слава Украине!" – написал он в телеграмм-канале, прикрепив видео работы украинских военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила ранее, что украинские войска продолжают контролировать окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Літак".

Напомним, по данным Минобороны, интенсивность наступательных действий оккупантов на Бахмутском направлении существенно снизилась, поскольку они производят замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.

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