Какая ситуация в Харьковской области: в ВСУ рассказали о "хороших новостях"

В ВСУ рассказали о ситуации в Харьковской области.

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции в Харьковской области, однако в ВСУ убеждены, что на этом направлении "будут хорошие новости" для Украины.

Об этом сказал спикер ОТУ "Харьков", полковник Виталий Саранцев в эфире телеканала "Киев 24".

Виталий Саранцев отметил, что российские оккупанты все же пытаются наступать на Харьковском направлении, однако Силы обороны им активно противостоят.

"Противник пытается проводить активные штурмовые действия на всех участках фронта. Но мы успешно сдерживаем врага, наносим ему потери и при благоприятных условиях контратакуем. Определенные успехи у нас есть, у меня сдержанный оптимизм. Но хорошие новости будут. Россияне активны на Волчанском направлении и возле населенного пункта Липцы. Там он пытается проводить штурмовые действия, расширить зону контроля, но ВСУ отбивают все атаки врага", — сказал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ВСУ постепенно вытесняют россиян из Харьковщины.

Также Жорин рассказал о деталях наступления Третьей штурмовой на Харьковщине.

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