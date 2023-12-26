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Какая ситуация в Марьинке: в ВСУ уточнили слова Залужного

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Какая ситуация в Марьинке: в ВСУ уточнили слова Залужного

Разрушенная Марьинка/Фото: Сухопутные войска ВСУ

Украинские военные находятся на севере Марьинки, где продолжается боевая работа.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку из артиллерии. Украинские войска до сих пор находятся на севере Марьинки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Марьинку враг продолжает обстреливать из артиллерии. Наши войска находятся еще на севере Мариинки. Продолжается боевая работа. А на Марьинском направлении враг продолжает обстреливать Новомихайловку, Победу и также атаковать в районах этих населенных пунктов", — сказал Штупун.

При этом в самой Марьинке, по его словам, боевых столкновений пока не фиксировалось, но артиллерийская подготовка продолжается.

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря заявил, что РФ якобы "захватила" Марьинку в Донецкой области.

Однако в ВСУ сначала опровергли слова Шойгу и заверили, что бои за Марьинку продолжаются.

Сегодня, 26 декабря, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы отошли с Марьинки, но еще держат позициив северной части города.

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Дата публикации
Просмотры
1240
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