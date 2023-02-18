Какая ситуация в районе Угледара: Силы обороны информируют, что "враг несколько сбавил свои обороты"

Оккупанты несколько сбавили темпы своих штурмовых действий возле Угледара по сравнению с прошлой неделей.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Он заметил, что иногда россияне бросают на штурмы свои войска, но без брони и техники.

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"На сегодняшний день враг несколько сбавил свои обороты (возле Угледара – ред.) и, вероятно, не имеет того потенциала, чтобы проводить большие штурмовые действия", – сказал представитель Сил обороны.

По его данным, за ночь на 18 февраля российские захватчики смогли провести всего два штурмовых действия. В то же время, полковник отметил, что "и штурмовыми действиями это назвать трудно".

"Они наступали мотострелковым подразделением — это отделения без техники и поддержки брони, что является такими суицидальными действиями. Видимо, их просто отправляют на эти штурмы, лишь бы не сидели на месте", — рассказал Дмитришковский.

Он также сообщил, что на Угледарском направлении существенно снизилась активность бойцов ЧВК "Вагнер". Враг активно обстреливает местные населенные пункты.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что на Угледарском направлении продолжаются тяжелые бои, однако украинские войска наносят там врагу большие потери.

Как сообщили в украинских ССО, накануне захватчики пытались штурмовать Бахмутское направление, однако Силы обороны Украины отбили вражеский штурм и нанесли ответный удар.

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