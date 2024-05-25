Какая ситуация в Волчанске и где оккупанты пытаются продвинуться

Что происходит в Волчанске Харьковской области.

Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук рассказал о ситуации в районе Волчанска Харьковской области.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Что касается Волчанска – там идут бои по реке Волчья. Северная часть города – захвачена или находится в серой зоне", — рассказал он.

По его словам, оккупанты пытались пересечь реку, но пока это им не удается – украинские воины контратакуют, держат линии обороны, идут тяжелые бои.

"Город Волчанск оккупанты упорно разрушают. Это давно известная тактика российских оккупантов — уничтожить, снести, а потом по выжженной территории продвигаться дальше", - резюмировал Богдан Ткачук.

Напомним, ранее мы писали о прорыве РФ на Харьковщине – что известно об обвинении 125 бригады и почему против командиров ВСУ возбудили уголовное дело.

Читайте также ведущие новости дня: