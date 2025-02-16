Какая ситуация возле Покровска: отчет британской разведки

Попытка оцепления Покровска вместе с попытками отрезать украинские тыловые линии вдоль линии фронта остается приоритетом для российской наступательной деятельности. Это отражается в большом количестве жертв в этом районе.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

13 февраля 2025 года Министерство обороны России заявило, что российские войска взяли под контроль село Водяное Второе, расположенное на трассе Н-32 между Константиновкой и Мирноградом, ключевым транспортным путем к востоку от города Покровск.

"В этом районе продолжаются бои, вероятно, украинские военные отразили большинство атак Российской Федерации", — пишут в разведке Министерства обороны Великобритании.

Там добавляют, что западнее Покровска украинские войска ведут контратаку вблизи Котлиного на трассе Т-04-06 и на Песчаное, в обеих селах идет ожесточенная борьба.

"Украинские силы, вероятно, пытаются помешать продвижению россиян в обеспечении главного пути поставки в направлении Удачного, что в 12 км юго-западнее Покровска", — говорится в отчете.

Ранее отмечалось, что потери россиян в Покровском направлении в январе 2025 года составляют 7 тыс. убитыми и 15 тыс. ранеными или пропавшими без вести.

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