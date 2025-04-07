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Какая ситуация на Купянском направлении: в ВСУ рассказали
Русские применяют бронетехнику, чтобы продвигаться, но это не удается.
Враг продолжает штурмы на Купянском направлении. Оккупанты пытаются накопиться.
Об этом военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович сказал в эфире "КИЕВ24".
В последние дни противник активно пытается накопить силы. Армия РФ предпринимает попытки штурмовых действий и стремится прорвать оборонные позиции ВСУ.
Так, вчера, 6 апреля, кафиры при поддержке бронетехники пытались продвинуться вперед. Однако благодаря слаженным действиям украинских военных эти попытки были остановлены.
"За последние 10 дней враг постоянно пытается найти слабину и накопиться. После неудачного массированного штурма 27 марта россияне пытаются накопить бронетехнику и личный состав, предположительно готовясь к новым атакам", - отметил Петрович.
Ранее в DeepState сообщили, где есть продвижение врага.