Какая ситуация на Волчанском направлении: в ВСУ ответили

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

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В Волчанском направлении враг проводит ротации и освежает личный состав для проведения своих штурмов. Но о масштабных действиях речь не идет, если сравнивать с происходящим в январе.

Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал "Чернило", пресс-офицер бригады "Форпост"

"Россияне ищут слабые места, ищут лазейки, где можно дальше применить еще больше техники и достичь больших результатов", — отчитался "Чернило".

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Военный также прокомментировал увеличение там личного состава врага.

"Возможно, это окончание Курской операции, но так, у них проводятся ротации, у них становится более свежий личный состав для проведения этих штурмов", — заключил он.

Ранее говорилось о том, что кафиры фактически захватили “Разлив”. Враг контролирует около 90% деревни.