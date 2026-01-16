Какая ситуация в Гуляйполе: DeepState сообщил о потере позиций и продвижении России

ВСУ на фронте / © СБУ

Россияне продолжают активные штурмовые действия в черте города Гуляйполе Запорожской области. Враг постепенно «поглощает» населенный пункт, расширяя зону своего контроля и заставляя украинских защитников отступать на новые рубежи.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

Согласно последним обновлениям карты боевых действий, зона оккупации в пределах города существенно увеличилась. Аналитики отмечают, что российские войска уже продолжительное время фиксировались на отдельных участках, постоянно пытаясь закрепиться.

Ситуация в Гуляйполе / © t.me/DeepStateUA

«В последнем обновлении все могли увидеть существенное увеличение красной зоны в городе, где уже давно фиксировались кацапы, все время пробовали закрепиться и со временем их количество в этой части стало преобладающим, что заставило бойцов Сил Обороны оставить позиции», — отметили аналитики.

Аналитики отмечают, что сейчас самые ожесточенные столкновения продолжаются в западной части Гуляйполя. Ситуация усугубляется тем, что классической линии боевого столкновения (ЛБЗ) там фактически не существует.

«Бои за город продолжаются в западной части населенного пункта, где также постоянно фиксируется противник», — отметили в Deep State.

Динамика боев крайне высока из-за постоянной инфильтрации вражеской пехоты.

Напомним, зимние погодные условия не останавливают боевые действия на фронте, хотя и усложняют их для обеих сторон. По словам спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, российские войска пытаются использовать туманы, снегопады и темное время суток для продвижения вперед, в частности с привлечением бронетехники, особенно на Покровском направлении.

В то же время Силы обороны Украины эффективно срывают эти попытки, в частности, благодаря работе операторов БпЛА, которые не позволяют врагу приблизиться к украинским позициям.