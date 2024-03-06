Какая тактика российских войск помогла взять Авдеевку: анализ ISW

Новая тактика РФ пытается воспроизвести для поддержки текущих наступательных операций на других участках фронта.

Ставшая "агрессивнее" воздушная поддержка российских войск на линии фронта помогла российским войскам недавно продвинуться на востоке Украины, в частности захватить Авдеевку.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на статью New York Times.

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"Похоже, российские самолеты продолжают наносить относительно большое количество ударов в Украине, несмотря на сообщения украинских официальных лиц о том, что их силы сбили несколько бомбардировщиков за последние недели", — говорится в отчете.

Американские аналитики приводят также статью Forbes 4 марта о том, что российские самолеты Су-34 в сопровождении самолетов Су-35 совершают по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии около 40 километров.

"Эти отчеты свидетельствуют о том, что российские ВВС сохраняют высокие темпы воздушных миссий в Украине и, вероятно, готовы терпеть риски для самолетов, вероятно, потому, что российское командование, возможно, решило, что положительные последствия таких воздушных операций преобладают расходы Российские войска использовали бомбовые удары для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля и, вероятно, пытаются воспроизвести такие эффекты для поддержки текущих наступательных операций на других участках фронта", – считают аналитики.

В ISW отмечают, что они не могут независимо проверить украинские сообщения об уничтожении нескольких самолетов Су-34 за последние недели.

Напомним, по данным украинских военных, Силы обороны остановили продвижение оккупантов под Авдеевкой.

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