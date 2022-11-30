Какая у ВСУ приоритетная задача на фронте: эксперт объяснил ключ для победы в войне

Одна из приоритетных задач для украинских военных сейчас – продолжение деоккупации территорий на юге Украины.

Продолжение деоккупации территории нашего государства на юге – одна из приоритетных задач для украинских военных.

Об этом в эфире 24 канала сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

“В силу возможностей и средств, которые у нас есть, но глобально, если посмотреть на театр боевых действий – это ключ к победе в этой войне. Когда украинские войска освободят юг – Запорожскую область, левобережье Херсонщины – это позволит контролировать этот плацдарм, закрыть выход из оккупированного Крыма. В то же время, если мы получим дальнобойное оружие, тогда мы увеличили бы огневой контроль полуострова и уничтожали бы российские военные объекты”, — подчеркнул Александр Мусиенко.

Он также добавил, что Россия уже не сможет перегруппироваться на юге, чтобы вернуть эти территории. В то же время это показало бы "кремлевским элитам", что войну нужно прекращать.

Напомним, что в Украине дезертир пытался заманить в оккупированный Херсон украинских военных. Сейчас мужчина находится в розыске. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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