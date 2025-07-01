Что получит Северная Корея, отправляя еще больше солдат в Россию

Владимир Путин и Ким Чен Ин. / © Associated Press

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Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию в ближайшие недели, чтобы поддержать ее в войне против Украины.

Об этом сообщают аналитики на фоне состоявшегося в понедельник визита делегации высокопоставленных северокорейских военных в Москву, передает DW.

В прошлом месяце глава Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян и, по данным российских СМИ, достиг договоренности с Ким Чен Ином о направлении еще 6000 военных инженеров и рабочих в Курскую область. Этот регион граничит с Украиной и используется Россией как тыловая база для логистики и боевых операций.

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Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила эту информацию, отметив, что Северная Корея уже передала России более 10 миллионов артиллерийских снарядов и ракет. Пхеньян получил доступ к экономической помощи и передовым российским технологиям.

Солдаты и символизм

Аналитики предполагают, что Северная Корея в дальнейшем может увеличить численность персонала — не только для помощи на фронте, но и для работ по восстановлению инфраструктуры на оккупированных территориях. Как пояснил бывший дипломат и сотрудник южнокорейской разведки Ра Чон Йиль, у северокорейских войск есть опыт в восстановлении — именно для таких задач их часто привлекают в самой КНДР.

Между тем, в Пхеньяне активно используется пропагандистская составляющая. В понедельник государственные медиа показали Кима, устанавливающего флаг КНДР на гроб с останками погибших. Хотя на видео видно только шесть гробов, западная разведка предполагает, что потери северокорейских военных при участии в войне уже достигли около 6000 из примерно 11 000 направленных.

В субботу Ким также появился на совместном культурном мероприятии с представителями России в Пхеньяне, посвященном годовщине подписания военного пакта между двумя странами. Лидер КНДР показал со слезами на глазах, что, вероятно, стало частью эмоционального посыла к гражданам перед отправкой новых сил.

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Стратегические выгоды и внутренний эффект

По мнению Якова Зинберга, профессора международных отношений токийского Университета Кокушикан, обе страны получают выгоду от союза. Россия — дополнительная рабочая сила и солдат без риска мобилизационного взрыва в мегаполисах, таких как Москва или Санкт-Петербург, а КНДР — доступ к ресурсам и влиянию.

"Отправка 6000 северокорейских солдат позволяет россиянам полагать, что им не грозит новая волна мобилизации. Это снимает напряжение в больших городах и помогает режиму Путина удерживать контроль", - объясняет Зинберг.

Что Северная Корея получает в обмен на поддержку России

По мнению разведки, Кремль уже отблагодарил Пхеньяну за помощь в войне против Украины – снабжением топливом, продовольствием, а также доступом к современным военным технологиям. Для Северной Кореи, которая находится под жесткими санкциями ООН из-за своей ядерной программы, это очень выгодно.

Еще одним преимуществом для режима Ким Чен Ина является укрепление своего международного статуса. Союз с ядерным государством, входящий в Совбез ООН, дает Пхеньяну не только символическую легитимность, но и дополнительные рычаги в переговорах с Китаем – давним торговым и политическим покровителем.

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"Им нравится статус, который дает дружба с Россией", – отмечает Яков Зинберг, профессор международных отношений токийского Университета Кокушикан.

По его словам, Северная Корея, вероятно, не ограничится нынешним участием в войне, а после ее завершения продолжит поддержку России, оказывая рабочую силу или другую помощь в обмен на ресурсы, позволяющие удерживать авторитарный режим на плаву.

Ранее сообщалось, что Северная Корея может развернуть свои войска на фронте в Украине уже в июле или августе 2025 года. Такое участие КНДР может усилить способность России проводить наступательные действия по нескольким направлениям одновременно.