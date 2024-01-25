Какая задача является ключевой для Путина до мартовских выборов: назвала британская разведка

В этом году ситуация с отоплением и электроснабжением в России стала еще более острой, чем раньше.

Глава Кремля Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову решить проблемы по поставкам тепла и электроэнергии к президентским выборам.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на разведку.

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Отмечают, что "решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России".

"За последние месяцы в 16 населенных пунктах России произошли сбои в отоплении. Эти сбои в условиях минусовой температуры усложняют проблему, которая преследовала российские города и поселки в течение десятилетий, но, вероятно, стала еще острее из-за российской политики военного времени", — говорится в сообщении.

Также, по данным разведчиков, скрытая мобилизация в России привела к нехватке рабочей силы во всех сферах, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников.

Напомним, что в Белгородской области после взрыва вспыхнула электроподстанция.

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