Какая задача является ключевой для Путина до мартовских выборов: назвала британская разведка

В этом году ситуация с отоплением и электроснабжением в России стала еще более острой, чем раньше.
Глава Кремля Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Александру Куренкову решить проблемы по поставкам тепла и электроэнергии к президентским выборам.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на разведку.
Отмечают, что "решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей Путина в преддверии предстоящих президентских выборов в России".
"За последние месяцы в 16 населенных пунктах России произошли сбои в отоплении. Эти сбои в условиях минусовой температуры усложняют проблему, которая преследовала российские города и поселки в течение десятилетий, но, вероятно, стала еще острее из-за российской политики военного времени", — говорится в сообщении.
Также, по данным разведчиков, скрытая мобилизация в России привела к нехватке рабочей силы во всех сферах, включая квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников.
Напомним, что в Белгородской области после взрыва вспыхнула электроподстанция.
Читайте ведущие новости дня:
- Кто переправляет ухилянцев через границу: состояние и схемы проводников в Европу
- Как Россия использует катастрофу Ил-76: объяснение аналитиков ISW
- Синоптик сообщил, когда в Украину снова вернутся морозы