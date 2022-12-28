Какие авиабомбы Украина имеет на вооружении и насколько они мощные: ответ Жданова

Украина имеет на вооружении фугасные авиабомбы "ФАБ" весом 500 кг.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем Ютуб-канале.

"У нас есть фугасные авиационные бомбы "ФАБ-500". "ФАБ-1000/3000" у нас нет. Для этого нужен соответствующий самолет. Если ей прикрепить "крылья" и GPS-навигатор, то она становится управляемой бомбой. Когда ее сбрасывают, она не летит вниз, как обычно, а она начинает управляться за счет скорости самолета. От высоты и скорости сброса зависит дальность планировки этой бомбы, а GPS-навигация подсказывает ей, куда она должна упасть. Против фугасных бомб от 250 кг ничего не спасет", – заметил он.

Относительно предстоящего контрнаступления РФ, по мнению Жданова, идет подготовка этой спецоперации.

"Какие боевые действия – трудно сказать. Это может быть как оборона, так и наступление, но в любом случае пакет содержит боевые боеприпасы разных типов почти ко всем видам артиллерии, бронированные машины и стрелковое вооружение. Когда она будет (контрнаступление российской армии - ред.) неизвестно. Мы не знаем, насколько эта операция готова и сколько боеприпасов из пакета уже в Украине", — добавил Жданов.

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