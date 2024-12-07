Какие будут последствия, если не забрать повестку из почтового ящика: подробности

В условиях военного времени невыполнение требований повестки грозит штрафами, а в некоторых случаях даже уголовным наказанием.

Повестка считается врученным документом, как только он попадает в почтовый ящик.

Об этом рассказала юрист Ангелина Чипец из юридической компании Justice.

По ее словам, в условиях военного положения и мобилизации в стране, граждане, получившие повестку, обязаны выполнять требования, установленные законодательством. Если человек не выполняет эти требования, ему угрожает определенная ответственность.

Ответственность за неявку по повестке может быть разной.

Штраф – за неявку по требованию повестки в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Уголовная ответственность — в случае систематического уклонения от исполнения обязанностей, связанных с получением повесток, может быть возбуждено уголовное дело. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за уклонение от мобилизации, включая лишение свободы.

Принудительное исполнение обязательств — военные комиссары имеют право принудительно привлекать граждан к прохождению военной службы, если они не явились за повесткой.

Чипец добавила, что уголовное дело может быть возбуждено даже в случае, если военнообязанный не подписывало повестку.

Она также отметила, что повестка считается доставленной, если она находится в почтовом ящике. На практике это означает, что даже если человек не забрал повестку, документ все равно считается врученным, и человек обязан прибыть в военкомат.

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена разочарована тем, что украинские власти не хотят снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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