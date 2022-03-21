"Какие бы зверства ни совершал противник, мы не должны срываться": Арестович напомнил, чего нельзя делать во время войны

"Какие бы зверства ни совершал противник, мы не должны срываться": Арестович напомнил, чего нельзя делать во время войны

Арестович напомнил о Женевской конвенции.

Советник президента Украины Алексей Арестович напомнил украинцам о Женевской конвенции. Он подчеркнул, какие бы зверства ни совершал противник, мы не должны срываться.

Об этом он сообщил 21 марта в Facebook.

Также читайте Российские оккупанты повредили братскую могилу в Донецкой области

"Друзья, давайте вам еще раз напомню. У нас уже второй официально известный и широко распространенный срыв гостя на телевидении или ведущего телевидения по поводу дегуманизации противника. То мы будем убивать их детей, россиян, то будем кастрировать пленных", — сказал Арестович.

Он объяснил, что люди потом извиняются и говорят, что это были эмоции, связанные с гибелью друзей и так далее, однако все это очень сильно сказывается на украинском имидже европейской армии, европейской стране.

"Какие бы зверства не совершал противник, какое бы ни было желание отомстить, мы не должны срываться за пределы Женевской конвенции, которая позволяет уничтожать противника на поле боя, но не позволяет издеваться над пленными и тем более делать какие-то призывы. Поступать так — это поступать против законов военной и человеческой чести", — подчеркнул Арестович.

Читайте также: