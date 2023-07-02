Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какие бывают виды повесток и чем они отличаются – объяснение руководителя военкомата

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
254
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какие бывают виды повесток и чем они отличаются – объяснение руководителя военкомата

Какие виды повесток бывают и чем они отличаются.

Руководитель Львовского военкомата рассказал о видах повесток, которые вручают военнообязанным.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением армии России. Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко напомнил, какие виды повесток могут вручить военнообязанным.

Об этом он рассказал Leopolis.news.

"Мужчину могут повесткой пригласить для уточнения данных. Кстати, согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о составе семьи, состоянии здоровья, смене места работы и т.д. И если бы мужчины это делали вовремя и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря", — отметил он.

Тищенко также отметил, что еще есть повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, после которой человек получает заключение ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

"Мобилизационное распоряжение, или т.н. боевая повестка, вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы", — отметил он.

Напомним, адвокат объяснил, как поступать при вручении повестки на улице и принудительном доставлении в ТЦК.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
254
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация