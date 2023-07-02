Какие бывают виды повесток и чем они отличаются – объяснение руководителя военкомата

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением армии России. Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко напомнил, какие виды повесток могут вручить военнообязанным.

Об этом он рассказал Leopolis.news.

"Мужчину могут повесткой пригласить для уточнения данных. Кстати, согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о составе семьи, состоянии здоровья, смене места работы и т.д. И если бы мужчины это делали вовремя и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря", — отметил он.

Тищенко также отметил, что еще есть повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, после которой человек получает заключение ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

"Мобилизационное распоряжение, или т.н. боевая повестка, вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы", — отметил он.

Напомним, адвокат объяснил, как поступать при вручении повестки на улице и принудительном доставлении в ТЦК.

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