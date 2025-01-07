Какие цели нового наступления ВСУ на Курщине: полковник обратил внимание на Трампа

Украина может стремиться захватить дополнительные территории для использования их в качестве разменной монеты перед переговорами после инаугурации Трампа.

Новое украинское наступление в Курской области может быть еще одной попыткой показать новоизбранному президенту США Дональду Трампу и его команде, что Украину "есть смысл поддержать".

Такое мнение в материале DW высказал австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер.

Комментируя Курскую операцию, полковник отметил, что рано говорить о "фактическом наступлении", ведь это означало бы применение крупных соединений и видов войск по всей территории для достижения цели на оперативном уровне.

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"Что мы видим сейчас, так это передовая контратака с участием трех бригад или их частей", — указано в статье.

В публикации называются несколько целей украинской контратаки. Одна из них – попытка "вырваться из пузыря" вражеских атак с трех сторон, продолжающихся в последние месяцы. По данным журналистов, из-за этого Силы обороны Украины уже потеряли около половины ранее захваченной территории Курщины.

"Цель может заключаться в том, чтобы поставить российские войска в оборонительное положение, чтобы помешать им наращивать наступательные действия", – высказал мнение редактор The Economist Шашанк Джоши.

Другая возможная цель контратаки ВСУ – захват дополнительных территорий для использования их в качестве разменной монеты перед переговорами после инаугурации Трампа. Однако эксперты отмечают, что эта атака может быть обманным маневром, а основной удар будет нанесен в другом месте.

"Я считаю, что до 20 января нас еще ждут сюрпризы. Если вы посмотрите на северо-восток Украины, то фронт не полностью обеспечен российской стороной. Есть некоторые районы, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения, чтобы добиться максимального успеха перед возможными переговорами", – высказал мнение Райснер.

В подтверждение этому он процитировал недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. Тот сказал, что украинские позиции в Курске "важны", потому что будут играть роль в будущих переговорах.

В материале говорится, что пока неясно, как долго Украина сможет удерживать часть Курщины. Силы обеих сторон "поредели", но если давление Трампа не приведет к заморозке конфликта, "драма войны на истощение может разразиться снова", считает Райснер. Тогда Россия может подтянуть свои силы и медленно оттеснить украинскую армию.

Кстати, в статье The Telegraph говорится, что вполне возможно, что ситуация в Курской области может стать началом конца для президента РФ Владимира Путина уже в 2025 году.

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