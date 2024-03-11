Какие цели Россия определила для захвата до выборов Путина: в ВСУ дали ответ

Российские оккупанты определили себе цели для захвата до так называемых президентских выборов в России, но Силы обороны не дают их желаниям осуществиться.

Об этом сказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

"Если немного отходить от определенных шаблонов, то могу выделить события на Ореховском направлении, на котором хоть и сравнительно меньше штурмовых действий со стороны противника – пять за сегодняшний день, но в его географии появилась новая точка попыток враждебного наступления – это так называемый Времеевский выступ, где россияне проводят штурмы в пешем порядке, начиная с ночи", – рассказал он.

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По словам спикера, Времеевский выступ примерно на границе Донецкой и Запорожской областей, где раньше была сравнительно спокойная обстановка.

"А сейчас видно, что это еще одна точка, куда противник пытается направить свое наступление. Вероятно, из-за того, что приближающиеся президентские выборы в России и оккупационным войскам нужно показывать какой-то результат и им явно принципиально попытаться отразить у нас те территории, которые были деоккупированы, освобождены украинской армией во время нашей наступательной кампании в прошлом году", – сообщил он.

Лыховий добавил, что речь идет о селах Урожайном, Старомайорском – и сегодня именно на этом направлении враг атакует.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления сказал, что оккупанты продолжают создавать определенное давление в районе Роботино – на Роботинском выступе.

"У нас есть определенная разведывательная информация, что там было особое желание московитов захватить этот выступ до президентских выборов или даже раньше. Было несколько попыток массированных штурмов еще начиная с середины февраля, на прошлой неделе и на этой неделе было увеличение давления и штурмовых действий, но все это ни к чему не привело. Роботино остается под контролем ВСУ и противник там продолжает атакующие действия уже больше по инерции и "прощупывает" линию фронта", — подытожил Лыховий.

Напомним, Кремль хочет обеспечить высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина в преддверии выборов 17 марта.

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