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Какие данные нужно обновлять военнообязанным в ТЦК во время общей мобилизации

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
599
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Какие данные нужно обновлять военнообязанным в ТЦК во время общей мобилизации

военный учет

Согласно новым правилам военного учета, какие данные, как часто нужно обновлять военнообязанным, читайте в материале ТСН.ua

Согласно Постановлению № 1487, военный учет ведется по месту жительства, на работе, в учреждениях высшего образования, в дипломатических учреждениях за рубежом.

По словам адвоката Натальи Лесной призывники, военнообязанные и резервисты должны регулярно обновлять личные данные.

Не реже раза в пять лет они должны обновлять информацию о себе лично в ТЦК по месту прописки или проживания.

В случае смены места жительства военнообязанный должен в течение 7 дней явиться в местный ТЦК и встать на военный учет. В этот же срок, в течение 7 дней в случае смены персональных данных граждане должны уведомить об этом ТЦК

Какую информацию о себе граждане обязаны обновлять в ТЦК

  • фамилию, имя, отчество,
  • дату рождения и место рождения,
  • пол,
  • место жительства и место пребывания,
  • сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения),
  • сведения о семейном состоянии лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей),
  • реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия),
  • сведения о гражданстве,
  • сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим,
  • сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности),
  • сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность),
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
  • отцифрованный образ лица,
  • сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины,
  • сведения об образовании и специальности,
  • сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемых с целью определения пригодности для выполнения воинского долга,
  • сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения),
  • сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу,
  • сведения о наличии (отсутствии) судимости,
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии),
  • сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
599
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