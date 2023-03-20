Какие действия Генштаба ВСУ вызвали приятное удивление: военный эксперт дал ответ

Олег Жданов рассказал, что больше всего его поразили в начале войны контрудар в районе Макарова и разгром танковой армии под Броварами.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какие действия Генштаба ВСУ поразили его больше всего и объяснил почему.

"Мне больше интересен первый период войны, когда ситуация выглядела крайне безнадежной. А в результате мы не только выстояли, но еще и умудрились нанести огромное поражение российским войскам", - сказал эксперт на своем YouTube-канале.

Жданов уточнил, что больше всего его поразили контрудар в районе Макарова и разгром танковой армии под Броварами.

"Первое – это контрудар в районе Макарова. Когда россияне вообще не представляли, что Вооруженные силы Украины в состоянии проводить такие действия. Для них это был просто шок. Вот в районе Макарова этот контрудар очень сильно подрезал силы, которые стояли в районе Бучи, Ирпеня, Ворзеля – вот эту стрелочку российских войск", - отметил он.

Второе - как мы загнали знаменитую гвардейскую танковую армию в районе Броваров в лесной массив. И танковая армия вынуждена была передвигаться только просеками. А вы же знаете, что в лесу все просеки – только параллельно и перпендикулярно. И наша артиллерия гоняла эту танковую дивизию вдоль и поперек по этим просекам", - отметил он.

Жданов подчеркнул, что ВСУ настолько сильно снизили морально-боевой дух российских солдат, что там произошел курьезный случай, который войдет еще в историю, и будет во всех учебниках.

"Когда командир полка пытался заставить солдат построиться в колонну и вернуться в бой, то механик-водитель взял и переехал командира полка танком. Он потом в тяжелом состоянии был доставлен в Беларусь. Не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба: выжил, не выжил. Да это и не важно. Но сам факт. И второй момент, что командующий первой танковой армии был снят с должности за необоснованные потери. То есть мы начали громить первую танковую армию там в лесах под Броварами, загнав их в лесной массив", - рассказал он.

Вот эти решения Генштаба, по словам Жданова, вызвали приятное удивление.

"Это же не просто так они (российские войска – ред.) туда заехали. Это же надо было создать такие условия, чтобы российские войска пошли именно в том направлении", - подчеркнул эксперт.

Жданов отметил также Изюмскую и Херсонскую операции. "Но, по-моему, их уже разложили по косточкам и по полочкам…", - резюмировал он.

Напомним, Олег Жданов предупредил жителей Краматорска и Славянска об обстрелах.

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