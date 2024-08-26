Какие дезинформационные нарративы распространяет враг на фоне массированных ракетных ударов

Пропаганда РФ одновременно с ракетными и дроновыми ударами по Украине совершает дезинформационные атаки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Центр фиксирует распространение врагом ряда дезинформационных и манипулятивных нарративов:

власти Украины якобы убрали с тыла почти всю ПВО, которую теперь используют для поддержки "курской авантюры". Из-за этого Россия беспрепятственно поразила все цели;

Украина будто экономила ПВО, чтобы "списать" хищение средств, выделенных на восстановление энергосистемы, на действия россиян;

ответственность за сегодняшнюю атаку лежит на украинских властях, которые якобы "спровоцировали РФ", когда начала наступление на курщине и вроде бы сорвала переговоры об отказе от ударов по энергетическим объектам.

"Все эти нарративы не имеют ничего общего с реальностью. Распространяя их, враг пытается спровоцировать раскол в обществе, вызвать недоверие к власти и посеять панические настроения и тревогу. Не поддавайтесь на манипуляции врага", – призывают в ЦПД.

Напомним, кафиры применяют новый вид пропаганды.

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