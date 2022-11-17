Какие есть типы отключений электроэнергии и почему свет может исчезать не по графикам: объяснение

Есть три типа отключений: плановое, аварийное и экстренное. Впрочем, свет может выключаться не по заранее спланированным графикам из-за непредвиденных ситуаций.

Об этом написал глава Ровенской ОВА Богдан Коваль.

Он отметил, что существует три типа:

Плановые отключения. Они необходимы для того, чтобы сбалансировать энергетическую систему региона. О таких отключениях информируют каждый день.

Они необходимы для того, чтобы сбалансировать энергетическую систему региона. О таких отключениях информируют каждый день. Аварийное отключение. Из-за ударов ракет по нашим подстанциям энергетическая система нестабильна. Сети выходят из строя. Спрогнозировать время и продолжительность аварийных отключений – невозможно. Кроме того, эти отключения применяются в случаях, когда за короткий срок (от 3 до 15 минут) нужно немедленно снизить объем потребляемой мощности из сети.

Из-за ударов ракет по нашим подстанциям энергетическая система нестабильна. Сети выходят из строя. Спрогнозировать время и продолжительность аварийных отключений – невозможно. Кроме того, эти отключения применяются в случаях, когда за короткий срок (от 3 до 15 минут) нужно немедленно снизить объем потребляемой мощности из сети. Экстренные отключения. Это непрогнозируемые отключения света. Их ввод контролирует компания Укрэнерго. Этот тип отключения применяют в случае возрастания потребления электричества.

"Это — наш энергетический фронт. И главная задача сегодня — удержать эту систему в целостности. Наши энергетики на своем фронте дерутся за это 24/7. Хотя бы из уважения к их труду имейте терпение и понимание, что невозможно спрогнозировать, какими будут разрушение после попадания ракет по подстанциям и где будут возникать аварийные отключения сетей", — подчеркнул он.

Россия обстреляла энергетическую систему Украины

По всей Украине 17 ноября будут применять графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно – аварийные отключения. Причиной стали массированные ракетные удары российских кафиров по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября.

Отметим, что уже 17 ноября Россия нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. В этот же день кафиры устроили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

Аналитик энергетических рынков Максим Белявский отметил, что период отключения электроэнергии в Украине может возрасти вдвое – до шести-восьми часов за раз из-за вражеских атак.

Что будет с энергосистемой: эксперт энергетических программ Максим Белявский