Какие европейские компании все еще обеспечивают российскую армию – расследование The Insider

По меньшей мере, 25 европейских компаний из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши все еще снабжают российскую армию микросхемами для ракет, гильзами и детонаторами, солдатской обувью и бронежилетами, а также двигателями для боевых кораблей.

Об этом говорится в журналистском расследовании The Insider.

"Санкции против российских оборонных компаний не мешают западным поставкам. Необходимое оборудование импортируют военные подрядчики, которые избежали попадания в санкционные списки. Европейские бизнесмены продают товары российским фирмам, которые снабжают армию микросхемами для ракет, гильзами, детонаторами, солдатской обувью, бронежилетами, двигателями кораблей и т.д. Поставки, как обнаружил The Insider, идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши", — говорится в расследовании.

Отмечается, что немецкая компания Vansped Logistics (от имени Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH) уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставляла московской компании "Стан" технологическое оборудование для литейного производства. При этом, ООО "Состояние" является разработчиком современных станков с числовым программным управлением, входящим в находящуюся под санкциями госкорпорацию "Ростех". Согласно базе ImportGenius, поставки были осуществлены в июле 2022 года.

"Стан" является поставщиком нескольких оборонных предприятий. В частности, компания осуществляла техническое перевооружение "123 Авиационного ремонтного завода" (учредитель – минобороны), занимающегося обслуживанием самолетов военной авиации. "Состояние" является также подрядчиком корпорации "Тактическое ракетное вооружение": снабжал оборудование для "ПО "Стрела", занимающегося производством противокорабельных ракет", — отмечается в материале.

Согласно базе данных анализа госзакупок, ООО "Состояние" заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 млрд рублей. Уже после начала войны против Украины первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков рассказывал о важности поставок со стороны ООО "Стан" для выпуска ракетоносцев Ту-160 (именно из них по городам Украины запускают крылатые ракеты Х-555).

"Европейские поставщики буквально обуют российских солдат. Ростовская фирма "Донобуток" прямо на своем сайте сообщает, что является поставщиком минобороны. Предприятие шьет военные берцы и в прошлом году полностью переквалифицировалось на выпуск продукции под нужды армии. На язычках берцев указана буква Z", — сообщает The Insider о еще одной российской компании, работающей на немецком оборудовании.

По данным расследователей, "Донобуток" поставляет из Германии также обувной клей (отправитель — Jakob KECK Chemie GmbH) и кожу (Salamander SPS GmbH & Co. KG), а подошвы импортирует из Италии (Tacchificio Campliglionese).

"И итальянцы, и немцы продолжили поставки в адрес "Донобуток" и после февраля 2022-го". Salamander продает во время войны кожу и еще одному подрядчику минобороны – АО "Компания "Фарадей"". Подошвы "Фарадей" получает тоже из Италии, от Suolificio Morrovallese. И пластиковые колодки у "Фарадея" снова итальянские, от Formificio Milanese Team. Поставщики заклепок – итальянские компании Hawai Italia и Sammi Export, стельки – Cunial Components из Италии, растворителей – немецкая Jakob KECK Chemie GmbH. 1,3 тонны кожи из кож крупного рогатого скота производитель обуви для военных получил прошлым летом от Conceria Cervinia из Вероны. Другие поставщики "Фарадея" – словацкие фирмы Export-Import и MONETA SK spol", — говорится в материале.

Также сообщается о сотрудничестве французской компании Radiall SA с российским АО "Информационные спутниковые системы" ("ИСС") – одним из крупнейших подрядчиков госкорпорации "Роскосмос". ИСС выполняет заказы по разработке и производству космических аппаратов в рамках развития системы навигации и позиционирования ГЛОНАСС и системы спутниковой связи "Гонец-М" в интересах минобороны РФ. "ИСС" находится только под санкциями США. Поэтому может свободно импортировать из Европы переключатели, которые используются в микросхемах бортовых систем управления ракет. Поставщик — Radiall SA из Франции", — отмечается в материале.

Еще одна французская компания Marchante во время войны снабжала российскую оружейную компанию "Курганприбор" техническими изделиями. "Французов не смущало ни то, что "Курганприбор" – официальный партнер концерна "Калашников", ни то, что владелец российской фирмы – российский сенатор Сергей Муратов. Сам "Курганприбор" попал в черный список ЕС только в декабре, но член Совета Федерации находится под персональными санкциями еще с марта прошлого года. Это не прервало его бизнес-отношений с Marchante", — сообщает The Insider.

Сенатор Муратов поддерживает войну России против Украины, которая ему даже выгодна, ведь "Курганприбор" является производителем детонаторов для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), зенитно-ракетных комплексов. В частности, именно это предприятие поставляет детонаторы и механизмы для реактивных снарядов в РСЗО "Смерч" и "Град", часто применяемые при ударах по гражданским объектам в Украине.

В материале также говорится, что эстонская Marker Nordic Ou (Таллин) поставляла российскому оборонному подрядчику АО "Ломо" (Санкт-Петербург) волоконно-оптические жгуты и промышленный клей. Эта компания является производителем оптических систем для Военно-морского флота, Военно-космических сил и Сухопутных войск РФ. В частности, полуактивной головкой самонаведения разработки Ломо оснащаются и высокоточные (управляемые) снаряды Краснополь, которые Россия активно использует во время войны с Украиной и объем производства которых в 2022 году вырос в несколько раз.

"Семья главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, ранее курировавшего закупки вооружения у минобороны и как вице-премьер правительства, контролирует оборонного подрядчика АО НТЦ "Модуль". В частности, минобороны закупало ускоритель нейросетей разработки НТЦ "Модуль". Электрическое же оборудование Модуль "закупает у Швейцарии, у фирмы E-tec Interconnect AG", — сообщается в материале.

Кроме того, венгерская фирма Aluminiu Marugyar Zrt. продает емкости для газа российскому предприятию "Русбал", производителю надувных макетов для армии.

"Еще одни покупатели продукции из Европы – олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Они контролируют АО "Коломенский завод", которое поставляет минобороны дизельные двигатели для военных кораблей. Части для двигателей типа Д500 "Коломенскому заводу" продает Sipavag AG из Швейцарии, D.Kud Warehouse из Литвы и Geislinger GmbH из Австрии", — отмечает The Insider о еще одном направлении сотрудничества европейских компаний с российскими оборонными подрядчиками.

В расследовании говорится, что именно на базе дизелей типа Д500 предприятие производит двигатели для военно-морского флота РФ. Винтовые пружины "Коломенский завод" получает из Германии, от Heinrich Eibach GmbH, а предохранительные клапаны – от HOERBIGER Wien GmbH из Австрии. Части двигателей типа Д49 – от Piston Ring Manufacturer Prima из Польши.

Отметим, что Россия покупает и ввозит через Казахстан беспилотники и микросхемы для ракет.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты продолжают производить высокоточные ракеты, запчасти для них, вероятно, получают контрабандой.

Читайте также: