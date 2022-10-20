Какие факторы помогут ВСУ продвинуться на фронте в ближайшие недели: в разведке США ответили

В разведке США считают, что ВСУ могут воспользоваться слабостью армии РФ и погодными условиями, чтобы развить успех и попытаться уволить Херсон, а также существенно продвинуться в Луганской области.

Об этом пишет New York Times.

По их оценкам, украинские военные могут добиться успехов в течение следующих шести недель, если будет продолжен импульс на юге и северо-востоке страны. Далее ожидается наступление зимы и похолоданий, которые дадут обеим армиям время для перегруппировки.

В американской разведке предположили, что освободить такие же площади, как в сентябре в Харьковской области, вряд ли удастся, однако отдельные российские подразделения могут упасть перед украинским давлением. Потенциально Украине удастся вызволить Херсон.

При этом США говорят, что Россия еще не проиграла в войне. Она понесла потери, которые уничтожили многие европейские армии, но не РФ. Они могут восполнять потери за счет мобилизации. Также армия способна масштабным артиллерийским операциям. Сейчас инициатива на украинской стороне и командование решает, как дальше вести боевые действия, играющие на руку ВСУ.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват телефонного разговора боевика "ЛДНР" в Херсонской области, которое свидетельствует, что оккупанты боятся контрнаступления.