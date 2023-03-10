Какие гарантии безопасности должна получить Украина, чтобы война не пришла снова – глава украинской делегации в НАТО

Влияние России, к сожалению, было достаточно существенным в европейском обществе, и позиция Путина 2008 года на Бухарестском саммите сыграла существенную роль, чтобы Украина не получила ПДЧ.

Об этом во время "2-го Форума Украина-Франция" в Париже, организованного совместно Центром "Новая Европа" и Французским институтом международных отношений (IFRI), заявил глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

Несмотря на все устрашения, РФ не пересечет границу НАТО. В России больше нет профессиональной контрактной армии. Ее на поле боя разбили силы обороны Украины. Однако агрессивное поведение России будет продолжаться. Россия не будет наступать, если столкнется с силой, которую не сможет преодолеть. А это НАТО и членство Украины в Альянсе.

"Все остальное приведет к новой войне за 3-5-10 лет, когда Россия снова соберет ресурсы, посмотрит по сторонам, а кто у нас здесь еще не в Альянсе, и у кого можно еще забрать территории – Грузия, Украина, Молдова? жаль, своими жизнями мы купили вам год, чтобы вы успели вооружиться.Давайте будем честными: в течение последних 30 лет все расслабились, европейские армии сокращались.И сейчас, когда мы говорим, что нам нужно большее вооружение, мы понимаем, что в европейских армиях этого вооружения просто нет. Того количества снарядов нет. Мы должны пересмотреть подходы к безопасности с таким агрессивным соседом", — сказал Егор Чернев.

Размышляя над возможными сценариями этой великой войны России против Украины, парламентарий очертил два основных.

Первый – если Украина проиграет. Что тогда происходит? Происходит уничтожение украинской нации.

"Думаю, многие из вас видели видео несколько дней назад расстрела нашего солдата, окруженного русскими и просто за слова "Слава Украине" убили. Потому что он украинец, потому что он до последнего оставался украинцем", — отметил Егор Чернев.

Второй – это уступки РФ. И это не о переговорах, а об ультиматуме – отказаться от своих территорий и людей.

"Под оккупацией сейчас мой родной город — Бердянск. Там у меня все еще живет родня. Я должен отказаться от них? Украина должна отказаться? Те, кто предлагает Украине мирные переговоры и отказ от территорий, а скажите мне пожалуйста, мы должны это сделать по Уставу ООН или Устав ООН говорит нам что-то другое? а потом вы сядете за стол переговоров и подпишете", — подчеркнул депутат.

По его словам, нам достаточно воли, морали и чести закончить эту войну на поле боя, потому что украинцы, к сожалению, не видят другого выхода из этой ситуации.

"По окончании этой войны, после нашей с вами победы, то есть всего западного демократического мира, мы абсолютно четко столкнемся с тем, что должна быть пересмотрена архитектура безопасности в евроатлантической зоне. Не должно оставаться серых зон. Серые зоны ведут к войне. Например страны Балтии Если бы они не были в НАТО, думаю, они были бы первой целью для РФ, поэтому единственным путем сделать постоянный мир в евроатлантическом сообществе — это принятие Украины в НАТО. которой Европа не видела до этого. А это значит, что восточный фланг НАТО будет прикрыт", — подытожил Егор Чернев.

Напомним, что во время ракетных обстрелов Украины 9 марта РФ использовала вооружение, которое могло произвести через месяц.

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