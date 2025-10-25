Какие гарантии безопасности нужны Украине для мира с Россией: эксперт ответил

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис считает, что только реальные гарантии безопасности могут стать основой легитимного урегулирования войны.

Об этом он написал в колонке для Bloomberg.

По словам бывшего главнокомандующего НАТО, Украина должна получить гарантию, что российский Черноморский флот больше не сможет блокировать ее торговые пути. Особенно это касается экспорта зерна и удобрений через порты Одессы, Румынии и Болгарии.

Ставридис предлагает постоянное присутствие ВМС НАТО в регионе — несколько фрегатов, эсминцев, тральщиков и морских патрульных самолетов дальнего действия.

Он подчеркивает, что в воздухе Украине необходима бесполетная зона, которую могли бы обеспечивать самолеты НАТО совместно с украинскими ВВС. Базой для координации может стать Рамштайн в Германии, где будет находиться около 50 самолетов альянса.

Наступательный компонент, по его словам, должен составлять ракеты дальнего действия «Томагавк», которые создадут серьезный сдерживающий фактор для России.

Гарантии безопасности на суше, считает Ставридис, могут быть обеспечены «коалицией желающих» — около 10 тысяч военных из стран НАТО, в частности Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Швеции. Они могут действовать под единым командованием в рамках миссии ЕС вдоль новой украинско-российской границы.

Среди ключевых пунктов — постоянная поставка оружия, боеприпасов, артиллерии, танков и средств киберзащиты. По мнению аналитика, только комплексная помощь позволит Украине испытывать «реальное чувство безопасности», необходимое для мира.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что члены коалиции желающих уже разрабатывают конкретные планы гарантий безопасности для Украины на случай прекращения огня.

Напомним, австрийский военный эксперт, генерал в отставке Геральд Карнер заявил, что российское летнее наступление испытало полный провал. По его словам, армии РФ не удалось выполнить ни одну из главных задач кампании — в частности, захватить Купянск, Славянск и Краматорск.

Эксперт подчеркнул, что война приобретает все более статический характер, а Украина, несмотря на сложную ситуацию, продолжает отвоевывать отдельные территории и наносить удары по военной инфраструктуре России. Он также отметил, что российская экономика испытывает серьезные трудности, а нехватка людей для мобилизации может вынудить Кремль задуматься о реальных переговорах.