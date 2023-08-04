Какие гарантии безопасности получит Украина от США — прогноз Климкина

Военные обязательства для Украины важны, но они не являются гарантиями безопасности. Среди последних, в частности, «ядерный зонтик» НАТО с четким сигналом, что он будет применен и что агрессор будет наказан.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин в эксклюзивном интервью ТСН.ua, комментируя гарантии безопасности, которые могут предоставить Соединенные Штаты Украины.

"Это как мушкетерская история — "один за всех и все за одного". Гарантии не должны быть такими же, как, например, те, получившие финны и шведы, на пути в НАТО, или у которых сейчас японцы или южные корейцы. То есть здесь можно разговаривать. А военные обязательства – это логика израильской модели, когда заключаются меморандумы или в какой-то другой форме”, – отметил эксминистр.

Он продолжил: “В случае Израиля они заключаются на 10 лет. Но там есть специальная концепция между Израилем и Штатами, которая называется качественным военным превосходством. Израиль может иметь качественное военное преимущество по отношению к Сирии или Иордании, но представить это в нашем случае по отношению к России с ее ВПК и потенциалом… Это совсем другая история”.

Поэтому, считает Климкин, очень важно, чтобы эти военные обязательства, о которых сейчас будет идти речь, не давались по модели "теперь даем то, что можем и когда можем".

Это, конечно, не только политическая история, это технические ограничения, тренировки, логистика. Мы строим западную техническую историю у себя. Но эти военные обязательства должны быть по модели "что нам нужно и когда нужно". Если такая модель и такие принципы будут признаны, тогда эти военные обязательства будут иметь смысл, пользу и добавленную стоимость безопасности для Украины”, — говорит эксминистр.

Он добавил, что это не будет гарантией безопасности, но это будет важная общая история успеха Украины с Соединенными Штатами: “Также G7 и еще 12 стран присоединились и ведут об этом разговоры. Поэтому о военных обязательствах нужно говорить, но ни в коем случае не путать их с гарантиями безопасности. Надо продолжать сражаться за эти гарантии безопасности, поскольку для нас это гарантия успеха».

“Мы не можем построить историю успеха в Украине как историю уникального проекта ХХІ ст. именно без гарантий безопасности. Поэтому военные обязательства – хорошо, другие обязательства – хорошо, но обязательства – не гарантии. Нам нужно и то, и другое”, — подытожил Климкин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Конфликт МИД, саммит мира в Саудовской Аравии, Украина в НАТО | Павел Климкин

Напомним, Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

Украинскую делегацию на переговорах возглавил глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, США стали первой страной, с которой Украина начала обсуждать двустороннее соглашение о гарантиях.

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