Какие группы есть в окружении Путина и кто за что выступает: объяснение эксперта

Денисенко отмечает, что радикальные Кадыров, Пригожин, Соловьев пока не входят в близкий круг Путина.

Советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко объяснил, существует ли угроза, что после поражений в Украине в окружении Путина усилится так называемая группа "ястребов", выступающих за мобилизацию.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

По словам Денисенко, в течение последнего года близкий круг Путина сузился до двух групп влияния:

Николай Патрушев;

Братья Ковальчуки, с которыми очень близок на сегодняшний момент заместитель председателя АП Сергей Кириенко.

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"Это весь круг, который ближе. Все остальные – это люди из дальних кругов, выброшенные из ближнего круга. Например, Шойгу, который считается человеком, не справившимся со своими задачами", – говорит эксперт.

Денисенко отмечает, что радикальные Кадыров, Пригожин, Соловьев пока не входят в этот близкий круг. В частности, Кадыров пока совсем не является человеком федерального масштаба.

"Пока Путин ждет и не принимает решения. Путин стал жертвой не собственной пропаганды, а собственной трусости и боязни принимать какие-либо новые решения. Ведь любое новое решение будет предусматривать, что определенные группы влияния, с которыми ему было комфортно, должны отойти в сторону, а их место должны занять другие люди. Эти группы влияния можно разделить на две части: ястребы и желающие примирения. Ультранационалисты уже оформляются как определенная политическая группа", – заключает Вадим Денисенко.

Ранее Денисенко рассказал, зачем Патрушев поехал в Китай и что это значит для Украины.

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