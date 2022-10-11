Какие характеристики в IRIS-T: в Воздушных силах описали, на что способен немецкий ЗРК

Системы IRIS-T нужны Украине еще "на вчера" и не в одном экземпляре, ведь одна установка ничего не решает.

Характеристики ЗРК IRIS-T, который Украина рассчитывает получить от Германии, очень мощные: комплекс имеет хорошие радар и ракеты.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

В частности, он объяснил, какие ракеты может сбивать IRIS-T.

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"Это те ракеты, которые сегодня сбивает противовоздушная оборона, это крылатые ракеты. Может еще работать по ракетам "Искандер-К" – не "Искандер-М", потому что это совсем другая баллистическая ракета, там совсем другие характеристики", – сказал Игнат.

Он также обрисовал свойства IRIS-T.

"Комплекс хороший, комплекс мощный. Имеет хороший радар, имеет хорошие ракеты. Одна пусковая установка имеет контейнеры для восьми ракет. Может работать на дальности 40 километров по целям. Это примерно такой диапазон, как использует "Бук-М1". Она мобильна, она может быстро разворачиваться, быстро отстреляться и быстро сменить позицию. Это очень эффективный комплекс в условиях нынешней обстановки", – рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он отметил, что Украине нужна не одна такая установка для борьбы с вражескими ракетами, ведь только одна "ничего не решает".

"Нам нужно на вчера или на позавчера не одна такая установка. Батарея – это три установки: пусковые и пункт управления. Тремя установками, действующими на расстоянии до 40 километров, понятно, что можно прикрыть небольшой участок территории. Если по линии фронта – это 100 километров. А если дугой – это, вероятно, какой-то государственный объект, возможно, город. Одна установка ничего особо не решает", – объяснил Игнат.

Напомним, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила 10 октября, что Германия намерена передать Украине в ближайшие дни первую систему IRIS-T.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов отметил, что обещанная Германией установка IRIS-T должна была быть передана еще в сентябре. По мнению эксперта, "если бы не вчерашний ракетный удар массированный, то я не знаю, когда бы они нам его передали".

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