Какие изменения могут появиться в новой редакции мобилизационного законопроекта: объяснил народный депутат

В новый мобилизационный законопроект могут внести изменения, касающиеся рекрутинга и мотивации украинцев защищать свою родину.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Наша задача была – максимально сбалансировать, чтобы мотивационная часть этого законопроекта была сбалансирована с принудительной частью. К сожалению, без принудительной части мы не сможем пройти это, но все же человеку должны быть предоставлены все возможные инструменты, чтобы он был мотивирован приходить защищать родину. И прежде всего — это те же подходы рекрутинга, где военнообязанный может сам выбрать себе специальность или сам выбрать себе подразделение", — рассказал Егор Чернев.

По его словам, появиться там могут и "цифровые отношения между военнообязанным и ТЦК".

"Чтобы мы меньше ТЦК видели на улицах и эту позорную практику прекратили, когда людей хватают на улицах и запихивают в авто, а больше именно цифрового взаимодействия, там, где не выходя из своего дома, можно, например, обновить данные в ТЦК и иметь взаимосвязь.. Вот эти, я надеюсь, изменения, эти предложения будут отображены в новом тексте", – добавил народный депутат.

Напомним, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова.

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