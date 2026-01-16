Какие изменения в мобилизации ждать 2026 года: адвокат рассказал, будет ли прекращена «бусификация»

Мобилизация 2026

Под руководством высшего военного руководства готовится масштабное реформирование работы ТЦК, преследующее цель прекратить так называемую «бусификацию» и перевести процесс призыва в правовое и цифровое русло. Основной упор реформы смещается с прямого физического контакта с представителями ТЦК в сторону тотального цифрового контроля и административного давления, отмечает адвокат Симутин.

Новая конфигурация: полиция и общины вместо ТЦК

Согласно анализу адвоката Романа Симутина, территориальные центры комплектования постепенно трансформируются в органы чисто административного надзора и ведения реестров. Основные функции смещаются на другие структуры.

Функцию «силового сопровождения» мобилизации все активнее берет на себя Национальная полиция. Именно полицейские становятся ответственными за поводы, задержания и поквартирные обходы лиц, находящихся в розыске за нарушение правил военного учета.

В то же время, на уровне закона усиливается роль местных органов власти: общины будут получать готовые мобилизационные списки и будут вынуждены обеспечивать прибытие призывников, что делает мобилизацию вопросом ответственности местного самоуправления.

Тотальная цифровизация через Резерв плюс

Приложение «Резерв плюс» становится главным инструментом контроля, фактически превращаясь в электронный терминал для всех мобилизационных вопросов. Уже сейчас или в ближайшей перспективе онлайн будут доступны:

Оформление отсрочек и бронирование;

Оплата штрафов за нарушение учета;

Прохождение ВЛК в электронном формате;

Уведомления о повестках и мобилизационных распоряжениях.

Электронный военный билет станет единственной обязательной формой, которая вытеснит бумажные документы. Это позволит государству минимизировать человеческий фактор и коррупционные риски в ТЦК, поскольку доступ к реестру Оберег будет строго контролируемым.

Ограничение прав и административное давление

Для нарушителей правил учета планируют создать условия, при которых жизнь станет максимально сложной. Основные ограничения будут внедряться через постановления Кабмина:

Трудоустройство. Поскольку предприятия ведут учет через электронные кабинеты, статус «в розыске» или наличие мобилизационного распоряжения в базе Обериг исключит возможность официального принятия на работу.

Административные сервисы. Получение паспорта или вклеивание фотографии требует проверки данных в Резерв плюс. Если человек находится в розыске, услугу не окажут, а на место могут вызвать представителей ТЦК.

Документы. Отсутствие актуального военного документа исключит возможность получения услуг в сервисных центрах МВД, ЦНАПах и на Укрпочте. Поскольку без паспорта невозможно открыть счет в банке, это создаст дополнительные финансовые затруднения.

Вопрос отсрочок для студентов 25+

Вопрос студенческих отсрочок стал наиболее резонансным. Роман Симутин в видео отмечал, что власти планируют «дожать» отмену отсрочки для тех, кто начал обучение после 25 лет.

По состоянию на 15 января 2026 г. Верховная Рада во время заседания не поддержала соответствующую правку. Сейчас отсрочка для студентов 25+ остается в силе, однако адвокат предостерегает: власти долго «мусолили» этот вопрос, и попытки изменить правила через постановления Кабмина или новые законопроекты могут продолжаться.

Розыск по камерам: реальность или фейк

Информацию о том, что ТЦК исчезнут с блокпостов, а камеры будут автоматически считывать номера авто нарушителей, адвокат считает технически невозможной для реализации в масштабах всей страны. Хотя в отдельных городах, например, в Чернигове, уже работают сотни камер для идентификации лиц и авто, повсеместное внедрение такой системы в ближайшее время маловероятно.