Какие категории военных в Украине могут уволиться со службы: перечень

В Украине военнослужащие могут уволиться со службы в случае веского основания. В законодательстве указано, когда военные имеют право закончить несение службы.

В Украине военные во время военного положения несут службу до введения в действие приказа о демобилизации. Однако по вескому основанию отдельные военные могут уволиться.

Об этом пишет "НВ".

Как отмечается, во время военного положения для военнослужащих, для которых истекает срок службы, освобождение возможно после объявления демобилизации или завершения военного положения. Также уволиться возможно в случае объективного основания.

Уволиться военные со службы могут в случае:

По возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

По состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

По семейным обстоятельствам:

В связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

В связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или почек IV степени, ребёнка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующее государственная политика в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;

В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

В связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

В связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

Военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

Один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

Военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

Пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Напомним, что Кабмин Украины принял решение об изменениях, которые помогут развить рынок беспилотников в нашем государстве.

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