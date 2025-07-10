Какие льготы и преимущества предоставляет статус участника боевых действий (УБД) в 2025 году

Льготы УБД

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Статус участника боевых действий предоставляют гражданам, выполнявшим боевые (служебные и специальные) задачи в районах ведения военных действий или на временно оккупированных территориях. В 2025 году, согласно информации Министерства по делам ветеранов Украины (Минветеранов), существенных изменений в процедуре предоставления этого статуса и связанных с ним льгот не планируется. Военнослужащие, которые приобрели или обретут статус УБД, могут рассчитывать на комплексную защиту в различных сферах жизни. Эксперты рассказали, какие на какие именно социальные гарантии могут рассчитывать УБД 2025 года.

Льготы для участника боевых действий УБД 2025 года

Жилищные и коммунальные льготы для УБД

Одним из наиболее значимых преимуществ статуса УБД является существенная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, что значительно облегчает финансовую нагрузку на ветеранов и их семьи:

Скидка на оплату жилой площади. Участники боевых действий получают 75% скидок на оплату жилой площади. Эта льгота рассчитывается по норме 21 квадратный метр на каждого человека, постоянно проживающего и зарегистрированного в жилье, плюс дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Коммунальные сервисы. На оплату газа, электроэнергии, других коммунальных услуг и сжиженного газа для бытовых нужд также предоставляется 75% скидки . Расчет площади для отопления производится аналогично: 21 квадратный метр на человека и 10,5 квадратных метров на семью.

Для семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица, площадь, на которую предоставляется льгота для отопления, удваивается (42 квадратных метра на человека плюс 21 квадратный метр на семью).

УБД, проживающие в домах без центрального отопления, имеют право на 75% скидки на стоимость топлива, в том числе жидкого.

Медицинские льготы

Государство гарантирует участникам боевых действий широкий спектр медицинских льгот, обеспечивающих им доступ к необходимой медицинской помощи и реабилитации:

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Бесплатное лекарство и медицинские средства. УБД имеют право на получение лекарств, иммунобиологических препаратов и медицинских изделий по рецептам врачей бесплатно .

Бесплатное зубопротезирование . Протезирование зубов (за исключением использования драгоценных металлов) осуществляется за государственные средства .

Доступ в медицинские учреждения. Участники боевых действий сохраняют право пользоваться поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены раньше, даже после ухода на пенсию или смены места работы.

Обследование и диспансеризация. Предоставляется право на бесплатное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов.

Первоочередное обслуживание . УБД имеют право на первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях, аптеках, а также на первоочередную госпитализацию .

Санаторно-курортное лечение . Участники боевых действий могут получить путевки на санаторно-курортное лечение или компенсацию стоимости самостоятельного лечения. Порядок предоставления путевок и выплат компенсации устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Транспортные льготы

Для УБД предусмотрены значительные льготы на проезд в общественном транспорте, что обеспечивает их мобильность:

Городской и пригородный транспорт. Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта , а также автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности.

Междугородное сообщение Это касается и железнодорожного, водного транспорта пригородного сообщения , а также автобусов на пригородных и междугородных маршрутах, включая районные и межобластные рейсы, независимо от расстояния и места жительства.

Для пользования льготами достаточно предъявить удостоверение установленного образца. В случае внедрения автоматизированной системы учета проезда, ветераны будут получать бесплатный электронный билет.

Трудовые льготы

Статус УБД предусматривает дополнительные гарантии и поддержку в сфере труда:

Пособие по временной нетрудоспособности . Ветеранам гарантируется выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от их стажа работы.

Отпуска. УБД могут брать очередной ежегодный отпуск в удобное для них время . Кроме того, они имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в году .

Защита при увольнении. В случае сокращения численности или штата работников, ветераны имеют преимущественное право на оставление на работе. В случае ликвидации предприятия им гарантируется приоритетное трудоустройство.

Другие важные льготы и привилегии

Кроме вышеупомянутых категорий статус УБД предоставляет ряд других важных преимуществ:

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Повышение пенсионных выплат. Пенсии, пожизненное денежное содержание или социальное пособие для участников боевых действий увеличиваются на 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц .

Разовая денежная помощь . Ежегодно ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь . Ее размер и порядок выплаты определяются Кабинетом Министров Украины.

Образовательная поддержка для детей . Государство оказывает целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учреждениях для детей участников боевых действий. Эта поддержка действует до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения детьми 23 лет, и касается получения профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования.